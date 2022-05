Lopetegui y el Sevilla, contra "un brillante semifinalista de Champions"

El equipo nervionense, que seguirá sin poder contar con los lesionados Rekik y Martial, estará respaldado en las gradas por más de 1.100 seguidores sevillistas.

Respecto al choque, el técnico sevillista, Julen Lopetegui ha comentado que "llegamos como tenemos que llegar, con la ilusión y la responsabilidad de saber que nos enfrentamos a un brillante semifinalista de la Champions, con sus opciones de ser finalista y que nos va a obligar a hacer las cosas muy bien para competir con ellos. Es de los equipos que mejor ha competido en esta Champions y también en LaLiga. Nos obligarán a llegar preparados, convencidos y para competir con ellos habrá que estar a un gran nivel".

El entrenador guipuzcoano no ha querido entrar en las conjeturas sobre su futuro en el banquillo. "No estoy pendiente de lo que se pueda decir. Estamos en una fase final de la temporada y tenemos que centrarnos en dar todo de nosotros en estas dos semanas. No hay otra lectura ni ningún resquicio para perder energías", indicó.