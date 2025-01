Juninho descarta a última hora al Sevilla y se va al Flamengo

El Sevilla iba a pagar 4 millones de euros por el delantero brasileño, más un millón más en pluses si se metía en Europa. Juninho ya se veía en Nervión. Pero según adelantan los compañeros de El Chiringuito, finalmente jugará en el Flamengo. Ofrecen al Qarabag más dinero que el conjunto sevillista y además han puesto encima de la mesa al jugador un sueldo que triplica lo que iba a cobrar en el Sevilla. Y Juninho ha pasado de verse marcando goles en el Sánchez Pizjuán, a verse en Maracaná. Y con la cuenta corriente más llena. El Sevilla se retira y los brasileños se llevan al ariete que quería Víctor Orta, que ahora debe buscar un nuevo goleador.

Además, el director deportivo está intentando cerrar la llegada de Rubén Vargas. Se ha avanzado bastante en las ultimas horas el desembarco de este extremo zurdo suizo que milita en el Augsburgo. Tiene 26 años, internacional en 50 ocasiones, y por cierto habla castellano porque tiene ascendencia dominicana. Vargas termina contrato en junio con el conjunto alemán, pero el Sevilla no puede esperar 6 meses. Lo necesita ya y el acuerdo está encarrilado, aunque no cerrado, según Sky Sports, en unos dos millones de euros. También suspira García Pimienta por un buen mediocentro que mejore lo que tiene. Y Orta, según las mismas fuentes, ha preguntado al Nuremberg, de la segunda división alemana, por Jens Castrop, internacional sub 21 por Alemania, para una cesiín con obligación de compra en junio.