Javi Carrasco, en Onda Cero, sobre XOY: “Han llegado con muchas ganas, energía e ideas”

El Betis Baloncesto ha iniciado la campaña con apretadas derrotas ante Leyma Coruña, en casa, y en la cancha del Rioverde Clavijo. No ha sido el mejor arranque, tras una pretemporada anormal marcada por el traspaso de poderes. “Estamos en una situación muy compleja por múltiples razones. La mitad del equipo llegó hace tres semanas. Juntos hemos jugado sólo tres partidos. Estamos teniendo muy mala suerte con las lesiones. En pretemporada se lesionó de gravedad Magassa, cuando estaba entrenando muy bien. Es capitán y tenía mucha ilusión”, explica Javier Carrasco en Más de Uno Sevilla. El último choque en Logroño se saldó con la lesión de los bases Caio Pacheco, que sufre un esguince de tobillo y problemas en la rodilla derecha, y Roko Rogic, con una subluxación en el hombro. Pablo Almazán lo tiene difícil para llegar al choque del viernes. Además, hay cuatro jugadores recuperándose de una gastroenteritis: Kuksiks, Krutwig, Djedovic y Rakocevic.

La falta de engranaje de la plantilla y la inexperiencia de la mayoría de jugadores en la categoría ha facilitado la acumulación de errores propios en los primeros partidos. Para el técnico, “contra Coruña, después de remontar una diferencia y tener el partido controlado, tenemos una serie de pérdidas no forzadas. Es verdad que en la última jugada también, en una decisión en la que no voy a entrar en si es correcta o no, pudo haber falta y una opción de canasta para prórroga que no concretamos. Y el domingo, volvimos a perder muchos balones y tuvimos un mal día en el tiro. Analizamos todo y hay muchas cosas que tenemos que mejorar, no hay duda ninguna. Pero, a poco que hubiéramos mejorado el porcentaje y con un poco más de suerte, nos hubiéramos llevado el partido. Pero la realidad es la que es”.

La llegada de XOY al Betis Baloncesto ha supuesto un vuelco a los objetivos del club tras el descenso. De una “no obligación de ascender”, según las afirmaciones del CEO del Real Betis Balompié, Ramón Alarcón, al deseo expreso de retornar a la ACB manifestado desde la llegada del nuevo presidente de la entidad, Carlos Lazo.

Javi Carrasco valora positivamente el cambio de una presidencia que apenas aparecía en escena a un escenario más exigente, con el grupo mexicano, en el que ya se plantean fichajes tras las dos primeras derrotas. “Desde dentro se vive bien porque son personas que llegan con muchas ganas, con mucha energía, con muchas ideas. Para empezar, y ya se vio en un acto que hubo en el club de empresas en la Ciudad Deportiva, Carlos Lazo expresó que hay que acercar el club y el equipo a la afición, a las escuelas deportivas y a toda la gente del baloncesto de la ciudad y de la provincia. Tenemos que estar cerca de la gente del baloncesto, hablar con ellos, que se sientan partícipes de todo esto”, ha comentado el técnico sevillano.