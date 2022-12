Guardado: "Nos ilusiona poder ganar la Supercopa"

"Es algo muy bonito. Me habría gustado, no sólo participar en cinco Mundiales, sino conseguir algo importante con mi selección. Cuando miras atrás, te llena de orgullo y satisfacción. Hubo cierta confusión por cómo se produjo mi cambio ante Argentina, porque se pensaba que era algo muscular, pero sólo fue un buen golpe en el muslo derecho que me impidió seguir en el partido. No tuve ningún tipo de lesión", ha comentado Guardado en una entrevista con los medios oficiales del Betis.

El mexicano, que ya levantó la Copa del Rey con el Betis hace unos meses, se ilusiona con poder ganar otro título y ahí entra en juego la Supercopa de España. "¿Por qué no? Si nos hemos ganado el derecho de jugarla, de estar, nos ilusiona poder ganarla. Vamos a ir con la mentalidad de poder ser campeones y traernos el título. Es muy difícil. Puede ser atractivo para la gente, pero la fórmula complica un poco la consecución del título", ha expresado sobre las opciones y el formato de semifinales y final.

En su sexta temporada en el Betis, con 36 años, se siente feliz siendo "el segundo más veterano en el equipo después de Joaquín. Me gusta mi día a día, mi equipo, la institución. Soy feliz. Me he empapado de beticismo hasta tal punto que no entiendo ya mi vida sin el Betis. Este final de temporada coincidirá con el final de mi contrato, así que pretendo disfrutar de cada momento, porque va quedando menos y va a ser difícil encontrar en mi vida y en mi carrera un lugar donde estar mejor que aquí".