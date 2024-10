Fabrice Pastor y el Sevilla: sí, pero no

Hace un par de meses volvió a dejar en el aire la posibilidad de desembarcar en el Sevilla Fútbol Club. La respuesta del presidente Del Nido Carrasco fue: "Fabrice Pastor está utilizando el Sevilla para darle notoriedad a su otro negocio, que es el pádel. Aprovecha el Sevilla para darle notoriedad al pádel. No me consta que exista negociación. No hay nada. Ni con Pastor ni con nadie". Y este martes, con motivo de la presentación del torneo A1 Pádel Santander Sevilla Master, ha llegado la contrarréplica. "Nosotros tenemos diez canales de televisión a nivel mundial. No necesitamos publicidad, ni buena ni mala", declaró.

Sin ser demasiado explícito, y dejando más dudas que certezas, el empresario francés afirmó que "soy sevillista y el sueño de cualquier sevillista es ser presidente del Sevilla. Dentro de un año diremos lo que haremos. Y cuando digo dentro de un año es dentro de un año. Y si pasa algo antes, pasará. ¿La situación del club? Preocupa a todos". Incluso opinó del derbi, esperando que "gane el mejor" y del proyecto del nuevo Sánchez Pizjuán, del que dijo que "la reforma es algo importante. Nos merecemos un estadio de lo que es el Sevilla a día de hoy, un club conocido en el mundo entero. Hay que hacerlo al nivel que está el Sevilla".