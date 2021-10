Este jueves, especial Más de Uno Sevilla desde El Corte Inglés

El espacio, que se emitirá de 12.30 a 14.00 horas, contará con la presencia de múltiples invitados del ámbito deportivo sevillano como Capi (ex jugador del Betis), Pablo Blanco (ex jugador del Sevilla y comentarista de Radioestadio), Raúl Pérez (ex jugador y actual responsable de relaciones institucionales del Coosur Betis) y Juan Andreu (ex jugador internacional de balonmano e impulsor del nuevo proyecto del BM Triana).

El programa servirá, además, como pistoletazo de salida para el reparto en la sección de Deportes de El Corte Inglés de las guías exclusivas sobre Sevilla FC y Real Betis Balompié que edita, un año más, Onda Cero Sevilla.