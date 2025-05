Caparrós critica "el sevillismo a la carta"

El técnico utrerano ha pedido a la afición que apoye el equipo, ahora que más lo necesita. "Porque cuando estás bien, vale, pero ahora que estamos mal es cuando hace falta el apoyo del sevillismo. Pero el de verdad, no el sevillismo a la carta y 'en función de'. Ahora es cuando tienen que abrazar a sus jugadores y animarlos porque es cuando lo necesitan. Se nos llena la boca diciendo que somos sevillistas y ahora es cuando hay que demostrarlo". Caparrós ha explicado que "los tres puntos son muy importantes, pero no hay que pensar en descenso, no pensamos en las consecuencias que podría tener una derrota. Es mejor pensar partido a partido".

Ha sido una "buena semana de entrenamientos, reforzando cosas buenas que tenemos, trabajando por líneas y también el aspecto anímico". En cuanto al equipo, Sow es duda por una sobrecarga muscula, aunque ya se ha incorporado al grupo, y recordemos que Lukebakio podrá jugar por la concesión de la suspensión cautelar de la sanción. Tras firmar 11 goles y tener mucha influencia positiva en el juego en un buen tramo de la temporada, ahora ha bajado sus prestaciones y sus cifras goleadoras. Joaquín Caparrós ha hablado mucho con el belga ultimamente "y le he dicho: usted es muy buen futbolista. Tenemos que recuperar su mejor versión porque eso es bueno para todos. Ha vivido una semana muy complicada, pero está enchufado de cara al domingo y ha entrenado muy bien".

.