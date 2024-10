Ejuke estará unos dos meses sin jugar

Chidera Ejuke se sometió a pruebas en la mañana del lunes y los médicos del club analizaron los resultados junto a especialistas en la materia. Y el diagnóstico es lesión de alto grado en los isquiotibiales del muslo izquierdo. La entidad nervionense no anuncia en el parte médico el tiempo de baja, pero una lesión como esa suele tener al jugador entre 6 y 8 semanas de baja. Algunas incluso son susceptibles de intervención quirúrgica, aunque el Sevilla no ha explicado si se contempla esa vía o no. También se sometió a exploraciones Suso, que duró en el campo 20 minutos tras salir desde el banquillo en el arranque del segundo tiempo. El gaditano sufre una lesión de bajo grado en el aductor largo del muslo izquierdo y podría estar sin jugar unas dos semanas.