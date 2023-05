Claudio Bravo confirma que sigue en el Betis

Bravo ha dado por cerrada su continuidad en una entrevista al medio chileno Bio Bio. "Hemos llegado a eso, a cumplir un determinado número de encuentros que me significan poder defender un año más. Era algo que teníamos conversado ya desde el año pasado cuando firmamos la extensión del contrato. Dentro del anexo también está la posibilidad de extenderlo vía los logros deportivos que básicamente hemos llegado a eso, a cumplir un determinado número de encuentros que me significan poder defender un año más. Me significa el hecho de mostrarme que sigo siendo alguien útil dentro de este deporte y eso a mí me llena de motivación: el hecho de poder competir con esta edad a este nivel", ha indicado el cancerbero verdiblanco.

Claudio Bravo va a completar la próxima semana su tercera temporada en el Betis. Esta campaña, ha jugado 19 partidos oficiales - incluidos los últimos cuatro en LaLiga -, en los que ha encajado 20 goles. El otro inquilino de la portería verdiblanca, ha disputado 28 encuentros y recibido 33 tantos.