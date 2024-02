'Chimy' y Fornals, presentados: los nuevos atractivos del Betis de Pellegrini

Para el 'Chimy' Ávila, que ha firmado por el Betis procedente de Osasuna hasta 2027, "he venido mucho a jugar al Villamarín y, desde primera hora no dudé. Tener toda esa afición a mi favor hace que recuerde a mi tierra, a Sudamérica. Me identifico mucho. El Villamarín se parece a los estadios grandes de Argentina".

Por su parte, Pablo Fornals, que será verdiblanco hasta junio de 2029, ha indicado que "mi tiempo en Inglaterra se estaba acabando y, en el momento en el que el Betis muestra interés, no hay ojos para otra cosa. Mi mujer es bética desde hace mucho tiempo y por parte de la familia no ha habido dudas".

Este jueves habrá lista de convocados de Pellegrini. Será el primer partido sin Isco, que estará dos meses fuera. Eso sí, ya con el 'Chimy' y previsiblemente con William Carvalho, que trabaja con normalidad al margen de su declaración ante el juez por la investigación sobre una presunta agresión sexual. El presidente del Betis, Ángel Haro, se ha referido al caso del portugués. "El Betis es muy respetuoso por cualquier procedimiento de orden jurídico. En el club condenamos cualquier tipo de violencia, pero apelamos a la presunción de inocencia del jugador. Lo hablado con el jugador y su defensa y están tranquilos. Los indicios son muy claros. Y si fuera culpable, seríamos muy categóricos en nuestras actuaciones", ha afirmado el dirigente verdiblanco.