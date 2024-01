Cardoso: "Es un sueño estar en un club tan grande como el Betis"

Al estar de vacaciones, tras concluir el campeonato de Brasil con el Internacional de Porto Alegre, el mediocentro está entrenando a marchas forzadas para debutar pronto. Ante el Granada ya estuvo en el banquillo y veremos si tiene minutos ante el Barcelona. ¿Preparado para debutar? "Por supuesto. He trabajado toda mi carrera para este tipo de partidos y sería un sueño", declaró en su presentación oficial. El Betis ha pagado seis millones de euros por el 80% de sus derechos y se define como "mediocentro defensivo, que es donde he jugado ultimamente, pero puedo ser creativo también".

Cardoso afirmó que se siente "muy feliz por estar en un club tan grande. Desde que he llegado siento que estoy en casa. Fue un sentimiento muy especial estar ya con el grupo en un partido ante nuestra afición. Es un espectáculo. Le comenté a mis padres que fue muy especial ver cómo anima la afición al equipo. He hablado con el entrenador y me ha transmitido confianza y tranquilidad, porque necesito un periodo de adaptación". El estadounidense, con pasaporte europeo, se ha mostrado muy contento con esta oportunidad. "Me sentí muy especial desde la primera conversación con el club. Sabía la responsabilidad que conllevaba vestir una camiseta como el Betis. Me he esforzado al máximo para llegar aquí y desde Brasil me he preparado mucho para llegar aquí y seguir creciendo", declaró, destacando que sus referentes verdiblancos son "Guido, Guardado, Joaquín también, son jugadores de un alto nivel, que ahora tengo el privilegio de compartir mi día a día con ellos, de aprender con ellos".