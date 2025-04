Caparrós da por bueno el punto

El utrerano, que debutó este domingo en su cuarta etapa como entrenador del Sevilla con un empate a uno en el Sánchez-Pizjuán ante el Alavés, reconoció que "no ha sido un buen partido de fútbol" y que no jugaron "bien". "Es complicado jugarle a un equipo -Alavés- bien trabajado, que juega a segunda jugada y que junta muy bien sus líneas. Hemos estado bien en los duelos, nos pusimos por delante, que era lo difícil, pero nos faltó fluidez, tocar más", dijo el míster del Sevilla. Caparrós lamentó el empate del Alavés en la prolongación de la primera parte y destacó que esos goles no se los pueden marcar. "No es la primera vez que sucede y hay que aprender", señaló, y mostró su deseo de que "sea la última vez que pasa”.

"En fútbol, la única operación matemática que hay es la suma y hoy hemos sumado. Lo más importante es sumar porque perder habría propiciado más nervios”, subrayó el veterano preparador, quien insistió en el tanto encajado al filo del descanso y reiteró que están "enfadados todos, los jugadores los primeros". "Hay que insistir en situaciones que te cuestan partidos. En el 1-1 hay poca comunicación. En el saque de banda y en el juego interior. Hay que saber manejar los tiempos", comentó.

También se refirió a los fallos colectivos cometidos y apuntó que jugaron "demasiado fútbol directo". "Había que buscar más los espacios. Peque se maneja bien en esa zona, pero ha faltado combinar más", añadió. Asimismo, se refirió al mediapunta Suso Fernández, al que utilizó en la segunda parte después de que estuviera prácticamente inédito con el anterior técnico, Xavi García Pimienta. "Suso domina el juego y cuando tiene el balón ocurre algo. Nos ha faltado ese gol que habría sido magnífico para el equipo y para Suso. Tenemos que recuperar a todos los jugadores”, subrayó el utrerano, ya con la mente puesta en el duelo del jueves en Pamplona ante Osasuna.