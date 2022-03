Canales y la conjura para ganar la Copa tras caer ante el Athletic

En una charla con Jorge Valdano en Movistar+, Canales ha señalado que "la eliminación el año pasado nos dejó marcados. Lo que más me gusta es, no sólo llegar a la final, sino que hemos tenido la intención de llegar a la final. Era un objetivo antes de empezar la temporada. El día que nos eliminaron el año pasado ya lo dijimos: 'el año que viene tenemos que ir a por la Copa'. Le doy mucha importancia. Le doy mucho más valor al equipo, que ha sido valiente y se ha atrevido a mencionarlo. Muchas veces, en equipos como nosotros, es 'no nos pongamos responsabilidades grandes y así mejor' y si luego lo consigues... No, a esto hay que ir y sin miedo a fracasar. Y al final estamos para ganar".

El jugador cántabro se refirió, a su vez, al sufrimiento en la semifinal ante el Rayo. "En el minuto 80 te meten ese gol y hubo un momento que lo pasamos regular. Ahí estamos, en una final, después de 17 años. He vivido momentos muy buenos en mi carrera, pero con la responsabilidad con que me siento en el club, nunca había vivido algo así. Y la pasión con que se vive aquí, es una sensación increíble. Cuando acabó el partido, desde que metemos el gol, que hay un momento que me vuelvo loco", comentó.