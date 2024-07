Borja Iglesias, a un paso del Celta

El Betis quería un traspaso pero las ofertas que llegaron no convencieron. Y el jugador, tras sus conversaciones con Claudio Giraldez y Iago Aspas, quería jugar en Balaidos. Así será. Todo está ya pactado y no tardará en hacerse oficial. De hecho, el Celta ha tenido la simpática idea de aparcar un Seat Panda a las puertas de su sede, en la Rúa do Principe, anunciando la llegada del futbolista bético, que ya brilló en el filial celtiña en 2016. El Real Betis no tendrá que pagar nada en esta operación, porque el 90% del sueldo lo paga el Celta y el 10% lo perdona el futbolista compostelano.