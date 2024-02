El Betis, a por la remontada en Zagreb para seguir vivo en la Conference

La mala imagen del partido de ida, la inopia goleadora de los últimos dos encuentros y el hecho de contar con sólo 13 hombres con ficha del primer equipo en Zagreb, no invitan a pensar en la remontada bética. No obstante, un solo gol - de penalti - de diferencia no es óbice para que los verdiblancos tiren la toalla en una eliminatoria en la que, sin duda, sigue teniendo opciones.

Pellegrini dispondrá para la cita de 19 jugadores, seis de ellos con ficha del filial. Entre ellos, Chadi Riad, el único central nato utilizable para el técnico chileno, que se verá obligado a retrasar a Marc Roca al centro de la zaga, como ya ocurriera durante toda la primera fase de la Europa League. William Carvalho, recuperado de unas molestias que le obligaron a descansar ante el Alavés, volverá al equipo. Bakambu se estrenará en competición europea y apunta al once.

Además de la ausencia de Pezzella por sanción, el Betis tiene las bajas por lesión de Isco, Abner. Ayoze, Guido y Bartra. Por su parte, Sabaly, Sokratis, Altimira, Fornals y 'Chimy' Ávila no están inscritos en la Conference League.

Pellegrini podría presentar un once formado por Rui Silva; Aitor Ruibal, Chadi Riad, Marc Roca, Miranda; Johnny Cardoso, William Carvalho; Assane Diao, Fekir, Abde; y Bakambu.

El Dinamo de Zagreb, que tiene las bajas por lesión de Emreli y Sutalo, mantendrá previsiblemente el equipo que ganó en Sevilla. En su liga, los croatas ganaron el pasado fin de semana al Varazdin, de nuevo con un tanto de penalti de Bruno Petkovic.

Habrá lleno en el Estadio Maksimir, con capacidad para 35.000 espectadores. Se espera que acuda en torno a medio millar de seguidores béticos en las gradas.