El Betis no piensa en repescar a Guido

Guido aún está sin equipo y se había rumoreado que el Betis había vuelto a negociar por el argentino, pero Fajardo ha explicado que "se ha hablado mucho de que hay negociaciones abiertas, de que mantenemos comunicación con su agente... Lo que hay es una relación magnífica, de respeto por ambas partes. Lo ha dado todo aquí. A día de hoy entendemos que es un jugador sin equipo y en nuestra planificación más inmediata no contemplamos incorporar a un mediocentro". Puerta cerrada, de momento. También tiene la puerta cerrada, pero para que no se vaya, Juanmi. "Tiene contrato en vigor, ha sido muy importante, se ha incorporado con ganas e ilusión y a día de hoy no hay caso Juanmi", subrayó el director deportivo. La frase "a día de hoy" debe estar presente siempre en verano porque mañana no sabemos lo que ocurrirá, pero de momento parece que el malagueño se queda.

El responsable de la planificación deportiva comentó que es probable que vayan a por un delantero y un lateral izquierdo, así como que "no se han recibido ofertas por Rodri. Si llegan estaremos encantados de atenderlas". Y también se le preguntó por James Rodríguez, que ha quedado libre y cuyo nombre se ha vinculado al Betis, pero "es un nombre más de los que están saliendo, pero no hay nada".