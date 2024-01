El Betis, lanzado a por el 'Chimy' Ávila

Borja Iglesias ha pasado este jueves en Sevilla el reconocimiento médico para su fichaje por el Bayer Leverkusen. El delantero compostelano sólo aguarda a que el Betis tenga atado a su sustituto para que la cesión al club alemán se haga oficial.

La secretaría técnica verdiblanca no quiere arriesgar y prefiere firmar a un delantero que ya esté en LaLiga. Se ha decidido a negociar con Osasuna por el 'Chimy' Ávila y las conversaciones han ido avanzando en las últimas horas. Una cesión hasta final de temporada con una opción de compra de tres millones es la opción barajada. No obstante, el Betis maneja otras opciones, como Raúl de Tomás, aunque en principio Martín Presa no quiere dejarlo salir en este mercado a no ser que llegue una oferta por un precio fuera de mercado.