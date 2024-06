Ana Pérez, ante sus segundos JJOO y el sueño de estar en la final

Ana Pérez ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Andalucía donde se ha mostrado ilusionada e impaciente ante la llegada de la cita olímpica. "Esta última recta se está haciendo un poco pesada, un poco dura. Al final, llevamos todo el año trabajando para ello y tenemos ganas de competir", ha comentado.

La sevillana se ha vuelto a proclamar hace unos días campeona de España de gimnasia. Es su sexto entorchado, cifra que le acerca al récord de Elena Artamendi. En la cita de Pamplona, se vio "muy bien. Era una competición muy importante de cara a los Juegos y disfruté muchísimo. El trabajo salió".

La gimnasta hispalense se ha sobrepuesto al varapalo que supuso su grave lesión siete meses antes de los Juegos de Tokio. "Pensé que era imposible volver a la gimnasia en sí. Fue una lesión muy dura, muy traumática en todos los sentidos, tanto física como psicológicamente. Me llegué a plantear seriamente retirarme. Vi que la rehabilitación iba bien, no quise irme con ese sabor de boca, pero no pensé que fuera a ir de nuevo a unos Juegos Olímpicos", ha indicado en Onda Cero.

Respecto al objetivo para París, Ana Pérez señala que "voy sobre todo a disfrutar. Al final, ha sido un ciclo duro y largo. Estar ahí es un premio. El sueño es estar en una final olímpica".