Álvaro: "Vais a ver mi crecimiento"

Tiene firmado sólo hasta final de temporada, pero quiere ampliar su contrato. "Esta es mi oportunidad, pero estaba muy tranquilo conmigo mismo porque estaba haciendo buenos entrenamientos y así me lo hacían ver. Eso sé que se valora. Cuando el titular lo hace bien, el que no juega no puede demostrar en el campo, pero los entrenamientos cuentan. Ahora que tengo la oportunidad en el campo, puedo demostrar que puedo estar aquí muchos años. Las sensaciones a nivel personal son buenas, en crecimiento, al igual que el equipo. Feliz de jugar porque vine para eso y para ayudar. Tengo la oportunidad y voy a intentar aprovecharla y quedarme como titular hasta el último partido de liga. Con el paso de los partidos vais a ver mi crecimiento y la confianza será mayor", declaró.

El grupo está fastidiado tras la derrota ante la Real Sociedad. Admite que "estamos con un poquito de rabia interna porque fue un partido en el que no salieron las cosas ni en la presión ni a la hora de defender ni atacar. Fue un partido gris por parte de todos ante un gran rival, porque ellos hicieron méritos, pero cuando pierdes y de esa forma que te ves superado, lo que quieres es que llegue pronto el siguiente para ganar y sumar tres puntos". Un encuentro en el que el Sevilla tuvo de nuevo problemas a la hora de sacar el balón jugado desde atrás, como quiere el entrenador, pero "hemos visto videos y lo estamos corrigiendo. Es arriesgado sacar el balón desde atrás cuando el contrario presiona bien hombre a hombre. En otra ocasión, quizá, habrá que jugar más balones largos y ahí debemos ser ganadores".

El próximo rival será el Leganés, que tiene a un jugador muy en forma, como el exbético Juan Cruz. Álvaro explicó que han analizado bien al conjunto madrileño y a su máximo goleador, que suma ya cinco tantos entre liga y copa. "Ya lo hemos preparado con el entrenador de porteros. Vimos el partido contra el Girona en el que pierden pero hacen tres goles. Juan Cruz es el jugador más determinante ahora para ellos y los porteros tenemos que estar bien situados y con las piernas preparadas para poder impulsar y desplazar. Son jugadores de calidad que ponen balones en la escuadra y sabemos que son verticales, juegan directo y buscan la segunda jugada. Lo tenemos analizado, estudiado y lo seguiremos trabajando hasta el sábado", afirmó.