Alisa Ozhogina y Marina García Polo logran el bronce en la rutina por equipos

La selección española de natación artística vuelve al podio olímpico y es la nueva medalla de bronce tras una gran rutina acrobática en la que confirmó su regreso a la élite en Paris 2024, sumando la quinta medalla olímpica en la historia de la 'sincro' española.

Al ritmo rapero de Eminem, España buscaba su oportunidad en su único tiro --el último--. El 'One shot, one opportunity' de Marshall Bruce Mathers III, aunque conocido como Eminem el de St. Joseph (Missouri, Estados Unidos), sirvió a España para confirmar su medalla. No la lograban desde Londres 2012, también bronce por Equipos.

Con un grado de dificultad de 26.950 puntos, de los más altos de la jornada, y sin 'basemark', la garra y fuerza de las nadadoras de Mayu Fujiki dieron lustre a una brillante actuación, con piruetas espectaculares, tan solo superada por China, Estados Unidos y Francia --que en el global quedó por debajo--.

Es el segundo bronce olímpico de España en natación artística, la quinta medalla --dos platas en dúo, una plata y dos bronces en Equipos-- en lo que históricamente se llamaba familiarmente 'sincro'. Tras la salida de Gemma Mengual, Andrea Fuentes y Anna Tarrés --por diversos motivos y en distintos momentos--, tan sólo Ona Carbonell pudo sostener una situación que iba a peor.

Ahora, sin una Ona que fue madrina de esta final en el Centro Acuático y que sigue aconsejando al equipo español, Mayu Fujiki lidera una renovación casi total para, quizá con menos talento individual, lograr una mejor cohesión grupal y una enorme adaptación a la nueva normativa, a ese reglamento marcado por los 'basemark'.

Este bronce, por todo, sabe a oro. Un oro que era inalcanzable, ya que estaba reservado por un equipo de China entrenado desde el año pasado por Anna Tarrés, quien hizo despegar la 'sincro' en España y que ahora está llevando a las asiáticas al nivel que tenia la Rusia --vetadas por la invasión a Ucrania, también ausentes-- que lo ganaba todo.

Quizá la plata sí era una posibilidad más real, pero los dos grandes ejercicios libre y acrobático preparados por la entrenadora de Estados Unidos, nuestra antigua 'sirena' Andrea Fuentes, fueron demasiado para las nuestras. Brillaron las 'Fuente Girls' y España, cerca de su máximo, no pudo tampoco con ellas.

Segundas en la rutina técnica, cuartas en la libre --por un 'basemark'-- y cuartas también en la acrobática, España es bronce en el global de la competición, a menos de 14 puntos de Estados Unidos y a 96 de las estratosféricas chinas. En un podio, el de Paris 2024, muy español.