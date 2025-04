Pellegrini: "Tengo un año más. Ojalá seguir creciendo con el Betis"

Cuestionado por las informaciones que han llegado desde Chile relacionándole con el banquillo de Brasil, Manuel Pellegrini ha señalado que "es una pregunta que me han hecho en otras ocasiones,. Tengo contrato con el Betis un año más. Me gusta cumplir mis contratos, me queda un año más y si no se produce nada anormal esperamos cumplirlo y ojalá seguir creciendo con el Betis”.

Respecto a la visita al Barcelona en Montjuic, el entrenador verdiblanco ha comentado que "es un partido muy difícil. El Barcelona está demostrando su buen nivel, pero vamos a salir con el convencimiento de que haciendo un buen partido, vamos a puntuar. Vamos a intentar implantar nuestro estilo y no vamos a cambiar todo lo que hacemos por jugar de visita en Barcelona”.

Pellegrini ha descartado a Marc Roca para los próximos partidos. Abde tampoco podrá jugar ante el líder, con un esguince de tobillo que sufrió en su última convocatoria con Marruecos. La otra baja, importantísima, será la de Isco por sanción. "Venía con una carga de partidos altas y con alguna molestia. A un jugador como Isco siempre se le va a echar en falta, pero yo he dicho siempre que hay un plantel que es el encargado en sacar la temporada adelante. No estará Isco y estará otro jugador que tendrá que suplirlo", ha apostillado.