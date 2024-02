Alejo Véliz se apunta

Gran noticia en el entrenamiento de este jueves la presencia en la sesión de Erik Lamela y Alejo Véliz. El último fichaje del mercado invernal avisó acerca de su inminente incorporación con el grupo y lo ha podido cumplir. El argentino llegado del Tottenham ha entrenado con sus nuevos compañeros con un vendaje en la rodilla en la que sufrió la lesión de ligamentos. Su compañero Coco Lamela, que se ha convertido en el principal apoyo de Véliz desde su llegada, también ha superado la lesión y vuelve a los entrenamientos grupales.

A día de hoy, las bajas de Quique son las de Rafa Mir, que sigue con el cuadro vírico que le provoca importantes cefaleas, y los lesionados Kike Salas, Gudelj, Mariano, Lukebakio, Nianzou, Agoumé y el eterno Marcao. Pedrosa no ha entrenado por unas molestias pero no son importantes y debería estar disponible para el domingo. Ha vuelto Oliver Torres, que ayer no entrenó por molestias. Además de las buenas noticias de Véliz y Lamela, también se ha producido otra con Nemanja Gudelj como protagonista. El serbio ha vuelto a pisar el césped haciendo carrera continua, tras operarse del menisco hace aproximadamente un mes. Del filial han entrenado con el primer equipo Mateo Mejía, Oso, Hormigo, Darío, Xavi Sintes y Muzambo.