Sevilla: Bordalás, no; Imanol, ya veremos

Y con el número uno, las negociaciones están siendo lentas. Principalmente porque el protagonista no lo tiene claro. Ha existido algún avance, a nivel de conversaciones telefónicas, pero no ha habido aún reunión cara a cara de emisarios del Sevilla con Imanol Alguacil. Cordón, a su llegada, fue puesto al día de los contactos que habían tenido con el guipuzcoano Orta primero y Carrasco después. Y al nuevo director deportivo le gusta la opción del técnico vasco. Pero el ex de la Real se está dejando querer y no termina de dar el paso definitivo, al menos para que puedan sentarse y explicarle en persona el proyecto deportivo que pretende montar el Sevilla para la 25-26. Mientras tanto llegan algunos ofrecimientos, como el de Almeyda, y lógicamente el club nervionense no puede estar parado esperando la respuesta de Imanol. Hay movimientos en torno a otras opciones de la lista, cuyos nombres no han trascendido. No quiere el Sevilla que se demore este asunto demasiado. Pero tampoco se va a precipitar. Aún hay tiempo y la idea es esperar al guipuzcoano. Mientras tanto, el Sevilla sigue sin entrenador. El 6 de julio, comenzarán los entrenamientos de pretemporada.