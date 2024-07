Comienza hoy la zona de bajas emisiones de la Cartuja

Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el ayuntamiento de Sevilla a instancias la Ley estatal sobre Cambio Climático con el objetivo de reducir el acceso a los vehículos más contaminantes y dar un paso más en la descarbonización y el cuidado del medio ambiente. A partir de hoy de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 19 de la tarde solo podrán circular los vehículos que dispongan de la calificación energética '0 EMISIONES', 'ECO', 'C' O 'B', el resto será propuesto para sanción.

Desde enero de este año se ha realizado una campaña informativa para advertirle a los conductores que este momento llegaría y efectivamente, ha llegado. Según el Delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla José Lugo "las primeras horas están transcurriendo con normalidad aunque ya se han detectado las primeras infracciones"

Ya see realizó una primera fase informativa que de hecho se amplió respecto al plazo inicial. y la gran mayoría de los conductores la conocían de antemano. Tan solo podrán circular los vehículos que dispongan de las mencionadas calificaciones energéticas pero no hace falta llevar ese distintivo para entendernos como el de la ITV, porque "hay un lector que lee las matrículas de forma automática. Hay dos zonas, una al norte y otra al sur delimitadas por la avenida de Mari Curie y hay excepciones también para aquellos vehículos que no dispongan de uno de las calificaciones energéticas indicadas "como los trabajadores que tengan garaje en las empresas de la cartuja, personas con movilidad reducida o las residencias de estudiantes".

Para el publico en general que no disponga ni de las etiquetas ni se pueda acoger a las excepciones, hay aparcamientos y lo recomendable es coger el trasporte publico. las líneas C1 y C2 de Tussam.