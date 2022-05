Magazine presentado por Chema García y Susana Valdés

Más de uno Sevilla 30/05/2022

Hoy en Más de Uno Sevilla hablamos de los problemas con la caída de ramas, cuando no del ejemplar entero, en la ciudad. No ha habido daños personales en los últimos incidentes de este tipo pero se acusa al Ayuntamiento de no trabajar correctamente con el arbolado de gran porte.