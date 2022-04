Magazine presentado por Chema García y Susana Valdés

Más de uno Sevilla 25/04/2022

Hoy en Más de Uno Sevilla... Hablamos de la campaña que promueve una asociación de mayores bajo el lema "si no te cuida que no herede". Quieren poder desheredar a los hijos que no se ocupen de ellos sin tener que acudir al juez porque las leyes españolas lo hacen muy complicado.