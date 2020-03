Se apropió de más de un millón de euros durante once años porque "pasaba un mal momento"

DECLARACIÓN DEL EX CONTABLE DE LIPASAM ANTE EL JUEZ

En su declaración, en ausencia del fiscal, este hombre, contable en Lipasam desde 1989, ha precisado ante el juez que pasaba por "un mal momento económico y que se ha solucionado de la peor forma". En cuanto al dinero, ha asegurado que "no está", según han informado a los medios su defensa.

Al respecto el juez no ha impuesto ninguna medida cautelar hacia este hombre, que era empleado público laboral y ha pedido su baja voluntaria, y éste ha puesto a disposición del juzgado dos fincas urbanas de su propiedad, una en la capital y otra en la costa.

Por su parte, Lipasam, que se ha personado como acusación particular junto a Vox, ha pedido al juzgado que curse la investigación de sus cuentas, de sus sociedades tras detectar que figura en una, de su patrimonio y que se le realicen los embargos necesarios.

Durante su declaración, el excontable ha explicado que su modus operandi era que, "independientemente de los datos que aparecieran en la remesa de los pagos, en la base de datos del sistema informático figuraba como cuenta para realizar los ingresos su número y, posteriormente en cuestión de minutos, ponía el número de cuenta del proveedor". La empresa lo detectó porque "a veces" se le olvidaba realizar el cambio.

Este procedimiento, ha explicado, ha ocurrido en los últimos ingresos recibidos cuando ya no estaba en Lipasam pero que seguía figurando su cuenta bancaria en la base de datos, unas cantidades que "todas no se han llegado a ingresar" porque ha dado orden a su banco de rechazarlas. En concreto, ha asegurado que llegaban como concepto de transferencia procedente de Lipasam, así como que nunca le ha puesto ninguna objeción o reclamación por el ingreso y que se trataban de unas cantidades que no declaraba a Hacienda.

Al hilo, ha precisado que Hacienda ha hecho alguna reclamación a la empresa pero nunca sobre los proveedores o cantidades percibidas por el declarante y que en las auditorías nunca se detectó ningún problema.

De igual modo, ha asegurado que "no ha habido nadie de Lipasam" que haya cooperado en los hechos y ha reconocido que las prácticas que realizaba para apropiarse del dinero eran "difíciles de detectar" y que todas las transacciones económicas que realizaba no tenían que pasar necesariamente por un contrato y un pedido.