Salud Mental

Ansiedad, tristeza o sensación de vacío, síntomas de los jóvenes que acuden a consulta de Salud Mental

El Hospital San Juan de Dios de Sevilla, localizado en Nervión, trata la salud mental de niños y jóvenes que acuden a consulta con síntomas de ansiedad, tristeza persistente o sensación de vacío, sin identificar claramente que la causa puede estar en una desconexión emocional o social. “La soledad no deseada entre los jóvenes no siempre se presenta como tal”, explica Marta López Narbona, psicóloga de la Unidad de Salud Mental del centro. “Suelen hablar de agobio, de desgana o de sentirse fuera de lugar, incluso estando rodeados de gente. Muchos jóvenes que llegan a consulta no saben poner nombre a su malestar. Detrás de la ansiedad la apatía, el uso excesivo de las pantallas o las redes de cyberamigos puede haber un sentimiento profundo de soledad no reconocida. Esto dificulta la detección y, por tanto, el tratamiento adecuado. Es fundamental que empiecen a identificar este sentimiento y sepan que no están solos”.

Redacción