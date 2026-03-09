Alvaro Moreno amplía su tienda en Los Arcos y refuerza su presencia en el centro

La tienda refuerza así su capacidad comercial y amplía su oferta en todas sus líneas de producto, potenciando las secciones Adulto, Trajearte y Kids. El nuevo espacio permitirá además ofrecer una experiencia de compra más cómoda y fluida, con una mayor visibilidad de las colecciones y una mejor exposición del producto.

Para Alvaro Moreno, este crecimiento supone un salto cualitativo en su presencia dentro del centro, permitiendo ampliar su propuesta de moda y mejorar la experiencia de cliente en tienda.

“La ampliación de Alvaro Moreno refleja la confianza de las marcas en el proyecto de evolución que estamos desarrollando en Los Arcos. Estamos trabajando para que el centro siga creciendo con operadores de referencia y con nuevas experiencias que inviten a los visitantes a venir, quedarse y disfrutar”, señala Luis Enrique Ruiz, gerente del Centro Comercial Los Arcos.

Esta actuación se enmarca dentro del proceso de evolución que está viviendo el Centro Comercial Los Arcos, que en los próximos meses incorporará nuevas propuestas de moda, restauración y ocio. Con estas mejoras y nuevas aperturas, el centro continúa reforzando su posicionamiento como uno de los principales destinos comerciales y de ocio de Sevilla.