CERCA DE 33 MIL EUROS DE DINERO PÚBLICO EN PROSTÍBULOS

Abren juicio al exdirector de la Faffe Fernando Villén por los pagos en clubes de alterne con dinero público

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha emitido un nuevo auto en la causa de los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en la que figuran como investigados el exdirector de la entidad Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la misma Ana Valls; acordando la apertura de juicio oral contra ambos encartados por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Así figura en este auto emitido este pasado miércoles por el juez de refuerzo de Instrucción seis, José Ignacio Vilaplana, difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El magistrado relata en su auto que Fernando Villén, "prevaliéndose de su cargo como director técnico" de la Faffe, "habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad -que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados-, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación". El juez señala que, en total, este acusado "habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe", añadiendo que, "con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos", el investigado, "en connivencia" con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, "habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado", de forma que, "en los Libros Diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad".

Jaime Castilla