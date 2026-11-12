La red está saturada, pero no es un freno: baterías y autoconsumo compartido para electrificar Andalucía

Una cola, no un apagón

«Red saturada» no significa que vaya a faltar la luz. Significa que en muchos puntos de la red ya no queda capacidad para conectar nuevos consumos, industrias o proyectos; el suministro de quien ya está conectado no depende de ello. Es más una cola que un apagón.

La cola, eso sí, es larga. Según un análisis del Foro Industria y Energía y Opina 360 con datos de marzo de 2026, el 94,8 % de las subestaciones andaluzas no tiene capacidad disponible, frente al 89,5 % cinco meses antes, y la potencia libre ha caído de unos 1.550 MW en octubre de 2025 a unos 630 MW. En España, la cifra es del 86,3 %. Son datos de un análisis independiente; las distribuidoras publican sus propios mapas, con otra metodología.

¿Qué hacer? La Agencia Internacional de la Energía (AIE) apunta tres vías: datos transparentes de capacidad, planificación anticipada y flexibilidad, con placas en tejados, baterías y vehículo eléctrico ayudando a gestionar la congestión. Y, mientras la red se refuerza, aprovechar mejor la que ya existe.

Baterías: la pieza que faltaba

Un sistema de almacenamiento con baterías (BESS, por sus siglas en inglés) guarda la energía que sobra cuando el sol aprieta y la devuelve cuando más se necesita. En un hogar, evita volcar a la red a mediodía lo que después se compensa a precio bajo y permite usarlo por la tarde y por la noche. En una empresa, además, ayuda a recortar los picos de potencia.

También las baterías hacen cola: según la AIE, hay más de 600 GW de almacenamiento esperando conexión en el mundo. Pero la batería que se instala detrás del contador, en una vivienda o en una nave, se conecta a una instalación que ya tiene su acceso. Por eso el almacenamiento distribuido es una vía rápida mientras los nudos de la red están saturados.

Autoconsumo compartido: energía entre vecinos

Compartir una instalación solar entre varios vecinos, comercios o pymes evita tejados vacíos y descarga la red, porque la energía se consume cerca de donde se produce. Según la prensa especializada, un Real Decreto-Ley de marzo de 2026 amplió la distancia máxima de 2 a 5 kilómetros en instalaciones de hasta 5 MW.

El Real Decreto de fondo sigue en tramitación: salió a audiencia pública en octubre de 2025 y, a mediados de octubre de 2026, el Gobierno preparaba su tramitación urgente. El borrador permite modificar el reparto cada mes y crea el gestor de autoconsumo, que se encargaría de los trámites con la distribuidora y la comercializadora. Lo que falta, según el sector, son trámites más ágiles y homogéneos entre comunidades, peajes que no penalicen lo compartido e incentivos fiscales claros.

Comunidades de vecinos: el freno está en la junta vecinal

Cerca de 1,5 millones de viviendas, el 5,8 % del parque residencial, se calientan todavía con gas natural (unas 762.000) o con gasóleo (unas 674.000), según el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y Tecnalia. Sustituir una caldera central de gasóleo por tecnologías más eficientes puede reducir la factura entre un 30 % y un 50 %, de 400 a 800 euros al año por vivienda, según administradores de fincas.

¿Por qué, entonces, no se hace? Leandro Real lo resumía así: «un proyecto con una amortización razonable puede quedar años en el orden del día porque nadie lidera el proceso, porque una minoría lo bloquea o porque la comunidad no tiene criterio para decidir. Y el gas sigue ganando porque «es lo más sencillo de aprobar en junta y es lo que han hecho las demás».

Las placas no sustituyen a una caldera, pero mejoran la rentabilidad de la aerotermia al aportar parte de su electricidad. La fórmula híbrida, con aerotermia, fotovoltaica y una pequeña caldera de gas de respaldo para los días más fríos, es según el sector la más fácil de implantar en edificios existentes. El autoconsumo colectivo total avanza más despacio por la dificultad de repartir la energía entre todos los vecinos, justo lo que el borrador del real decreto quiere simplificar.

Una electrificación que no entiende de ideologías

La electrificación es un proceso histórico y no debería estar supeditada a ninguna ideología o éxito de un partido político. No es de izquierdas ni de derechas: ahorra dinero a los hogares, reduce la dependencia de combustibles cuyo precio se altera por conflictos lejanos, como el último en el estrecho de Ormuz, y mejora el aire de nuestras ciudades.

Además, buena parte del marco procede de Europa y se prolonga más allá de una legislatura. Las inversiones en red, almacenamiento o calefacción de comunidades se amortizan en años y necesitan reglas estables. Con las elecciones generales en el horizonte, Leandro Real reclama un acuerdo de mínimos entre partidos sobre planificación de la red, autoconsumo y comunidades energéticas, y que el Real Decreto no se quede parado por el calendario electoral. Cada gobierno podrá poner su acento; la dirección tiene que ser común.