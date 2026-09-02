Quantica acelera la contratación de PPA y supera los 17 MWp en el primer semestre de 2026

El avance se integra en la evolución positiva del conjunto de la actividad industrial de Quantica. En los seis primeros meses del año, la compañía ha formalizado 32,12 MWp de nueva potencia, distribuidos entre los 17,28 MWp contratados mediante PPA y los 14,84 MWp correspondientes a proyectos EPC, en los que el cliente realiza directamente la inversión.

“El crecimiento de la contratación industrial demuestra que las empresas están acelerando sus decisiones energéticas. Algunas optan por invertir directamente en sus instalaciones y otras buscan preservar su capacidad financiera mediante un PPA, pero todas comparten una misma necesidad: reducir costes, ganar previsibilidad y controlar una parte cada vez mayor de su energía”, señala Leandro Real, director del negocio para empresas e industrias de Quantica.

El PPA gana terreno en el autoconsumo industrial

El PPA permite a una empresa incorporar una instalación fotovoltaica sin asumir la inversión inicial. En este modelo, Quantica diseña, financia, ejecuta, opera y mantiene la infraestructura, mientras el cliente adquiere la electricidad generada bajo unas condiciones previamente acordadas. A diferencia de los acuerdos vinculados a grandes plantas de generación alejadas del punto de consumo, el modelo de autoconsumo se desarrolla detrás del contador, dentro de las propias instalaciones de la empresa. Esto permite consumir directamente la energía producida, reducir las compras a la red y limitar la exposición a las variaciones del mercado eléctrico.

El modelo EPC, por su parte, responde a compañías que prefieren financiar directamente la instalación y adquirir la propiedad del activo desde el inicio. Ambas fórmulas permiten consumir energía renovable producida en el propio centro empresarial, pero se adaptan a estrategias financieras diferentes. Inversión directa en el caso del EPC y conversión del coste inicial en un gasto energético operativo, predecible y vinculado al consumo en el caso del PPA.

“El PPA ha pasado de ser una solución emergente a convertirse en una herramienta estratégica para la industria. Permite acceder a energía renovable generada en las propias instalaciones, comenzar a ahorrar sin asumir una inversión inicial y reducir la exposición a la volatilidad del mercado eléctrico”, añade Real.

Una respuesta a las necesidades de la industria española

La demanda de este tipo de soluciones está creciendo especialmente entre empresas con consumos eléctricos relevantes y estables durante las horas de producción solar. Sectores como la industria agroalimentaria, la manufactura, la distribución, la logística, los centros sanitarios, las universidades y las compañías con múltiples emplazamientos encuentran en el autoconsumo una vía para reducir costes estructurales y mejorar su visibilidad energética a largo plazo. Empresas como los laboratorios ROVI, Grupo Alimentario IAN, Ametller Origen, la Universidad Loyola, Porcelanosa, Frutinter, Danosa, Exagrés e Ilunion forman parte de la cartera industrial de la compañía.

“España cuenta con uno de los mejores recursos solares de Europa y con un tejido productivo que necesita energía competitiva para crecer. Nuestro objetivo es convertir esa ventaja natural en ahorro, seguridad energética e inversión industrial mediante proyectos adaptados a la realidad de cada empresa. El respaldo tecnológico y financiero del Grupo Hanwha nos permite hacerlo con mayor capacidad de inversión, ejecución y acompañamiento a largo plazo”, concluye Real.