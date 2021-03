Concepción Abarca: " Carchuna tiene que tener defensas para que la playa tenga futuro. Debemos tener mas derechos que los que han edificado de forma ilegal".

Hablamos con Concepción Abarca, Alcaldesa de Carchuna-Calahonda, en torno a temas de actualidad como es el corte de la A-7 en donde prudentemente nos dice que es preferible esperar y que la obra que se realice tenga duración en el tiempo a que, por abrir la autovía a toda prisa, dentro de nada volvamos a estar en la misma situación que hoy.

De otro lado, y no le falta razón, el otro día le mostró al Director de Costas en la Provincia la Playa de Carchuna y, al parecer no se puede hacer nada al no tener edificaciones en primera línea lo que hace "estallar" a la representante ya que en primer lugar municipios que han acometido edificaciones ilegales en primera línea sí contarán con protección y también recuerda que la Chucha y la Perla son edificaciones que hay que proteger de alguna forma.

Asimismo Abarca ve con buenos ojos que las Agricultoras del Llano se hayan reunido con Susana Díaz, Secretaria del PSOE de Andalucía, para trasladarle sus demandas: "Cualquier reunión en donde se exponga el problema del sector agrario es positiva", matiza Abarca.

Foto: Recurso.