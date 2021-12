FESTIVIDAD DE LA PATRONA DE LAS PERSONAS CIEGAS

La ONCE celebra el Día de Santa Lucía con el lema 'Sentir que puedes nos hace capaces'

La ONCE celebra el Día de Santa Lucía, su patrona, en su cupón de hoy 13 de diciembre, que lleva por lema 'Sentir que puedes nos hace capaces'. Según ha informado la ONCE, su objetivo consiste en demostrar que es la actitud de las personas ciegas o con otra discapacidad una de las palancas que les permite seguir adelante. Con este fin, cinco millones y medio de cupones recorrerán toda España para difundir que el sentimiento de ser capaces, de alcanzar aquello que se proponen, es el motor de su realidad cotidiana, en la que el Grupo Social ONCE suma y acompaña. En 'Más de Uno Marbella' hemos hablado con José Pascual Torres, un vendedor de la ONCE que trabaja desde su quiosco del barrio de Miraflores. José nos ha contado como es el día a día de los trabajadores de esta organización. Puedes escuchar la entrevista aquí. El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,50 euros más, se puede jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 vendedores y vendedoras que integran su red de ventas. También se pueden adquirir desde ‘www.juegosonce.es' y en establecimientos colaboradores autorizados.