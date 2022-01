Marbella trabaja en un Plan para potenciar el comercio del Casco Antiguo

El Ayuntamiento de Marbella ya tiene encima de la mesa un diagnóstico sobre la oferta comercial del Casco Antiguo que fue encargado hace unos meses y que va a servir ahora al equipo de Gobierno para diseñar un Plan de Actuación que impulse la actividad comercial de esta zona de la ciudad. Este documento se va a trasladar a comerciantes, asociaciones y usuarios para recoger sus aportaciones y el último paso será la elaboración en las próximas semanas de una estrategia para potenciar el Casco Antiguo como un referente comercial y de ocio.

El portavoz del Gobierno municipal, Félix Romero, anunciaba este lunes tras la celebración de la Junta de Gobierno Local, que este Plan de Acción para el comercio del centro de la ciudad estará listo en el primer trimestre de este año. Antes deberá contar, eso sí, "con la opinión de todos los actores principales", aseguraba.

OCUPACIÓN HOTELERA

Se va notando la recuperación económica en el sector hotelero aunque no del todo ni al ritmo que debería. El pasado mes de diciembre cerró con una ocupación de más del 47 por ciento, por encima de las expectativas del sector que no estimaba, a principios de mes, que pudiera llegar al cuarenta por ciento. Pero las que no se han superado han sido las estimaciones para las fiestas navideñas y para fin de año. La ocupación en los días de Navidad se situó en poco más del 50% y la de fin de año en algo más del 60, frente a las previsiones del 55 y 65 por ciento respectivamente que manejaba el sector.

Desde la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, su vicepresidente, Javier Hernández, achaca estos datos a la gran contagiosidad de la variante Ómicron que ha provocado, dice, "cancelaciones durante las fiestas navideñas". Esperan ahora que las reservas vuelvan a incrementarse a medida que vayan bajando los contagios.