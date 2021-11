Marbella, a la cabeza de la felicidad

Reflejar los gustos en la agenda

Vivir en presente

Algo clave a la hora de encontrar la felicidad es tener claro quedeben verse. Normalmente decimos que alguien es feliz cuando hace lo que le gusta, por eso esy tambiénpor encima de todo.

Parece una obviedad, pero muchas veces no somos conscientes de lo feliz o bueno que está siendo un momento hasta que acaba. Esto no es raro, sino todo lo contrario, es muy normal y sucede porque seguramente estamos más centrados en algún problema o preocupación que en lo que estamos viviendo. Analizar lo que pasa en el exterior y no en el interior es una forma de ponerle solución.