Salva: "No vamos a Marbella a especular"

En cuanto a las opciones que tuvo hasta en dos ocasiones, no muy lejanas, de firmar por el Marbella, tampoco dejó dudas. "Fácil, los directores deportivos prefirieron a otros con los que tenían más confianza y por suerte pude entrenar en el Algeciras". Salva comentó junto a nuestros compañeros Alberto Espinosa y Miguel González la fortaleza de su equipo. "No hay nada más importante que la moral del jugador en sus propias cualidades. Somos muy buen grupo, un equipo. Hay jugadores de Segunda que no son capaces de ser desequilibrantes en Segunda B". En lo que se refiere al clásico de esta jornada espera que "va a ser un partido muy bonito, te lo aseguro. Te adelanto que nosotros también tendremos nuestras ocasiones".