Nacho: "Se jugaba a lo que ellos querían"

Para explicar el desastre de la primera parte, donde el equipo no dio dos pases seguidos, fue contundente. "Pecamos de golpear mucho en largo, de balones frontales. Nos cogieron las segundas jugadas y estaban más cómodos. En el medio del campo al final estás en inferioridad cuando no las ganas y se estaba jugando a los que ellos querían". En cuanto a su rol cambiante durante la temporada, Nacho señaló que no es el más indicado para jugar de lateral derecho. "Yo de lateral sufro, hay mejores jugadores en la plantilla para ello como Marcos que defensivamente lo hace todo perfecto".

La situación es compleja pese a que el Marbella depende de sí mismo aún en estos tres partidos para el final para salvar un nuevo descenso. "Todos estamos jodidos, no solo individualmente, la gente depende se sus puestos de trabajo. Tenemos tres finales y la primera es el domingo", resaltó a Onda Cero Marbella. Repasamos las declaraciones más destacadas en sala de prensa del entrenador del Marbella FC, Abraham García que dijo sentirse "dolido" por el resultado, pero no dudó en que el equipo está capacitado para recuperarse y volver a salir de las posiciones de peligro. Analizamos la actualidad del equipo con Miguel González y repasamos resultados de la jornada en fútbol y polideportivo.