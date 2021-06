LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

Editorial: 'El Marbella es noticia por el daño que ha hecho y las heridas que no quiere cerrar'

El Marbella FC sigue fabricando cortinas de humo para no dar la cara por la peor temporada en la historia del club. En el editorial de Julio Rodríguez, en Onda Deportiva Marbella, resalta que el aficionado no podrá poner la atención en el presente si antes los responsables de la entidad no corrigen los errores que les ha llevado al fracaso más estrepitoso del fútbol español esta temporada.