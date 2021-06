LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

Cardeña: "A finales de la semana que viene sabremos qué decisión tomar con el estadio"

Marbella reunirá en poco más de un mes a 20.000 personas vinculadas al mundo del pádel. La ciudad alberga esta tarde las finales del campeonato de España sub 23 y se prepara para acoger la próxima semana los campeonatos de Andalucía y Europa en la zona norte de La Cañada, en un escenario particular. En Onda Deportiva Marbella repasamos los detalles del evento con el concejal de Deportes, Manuel Cardeña, que además no eludió comentar la actualidad sobre el estadio. El jugador del WPT Koki Nieto y el presidente de la Federación Andaluza de pádel compartieron micrófonos en Onda Cero con Julio Rodríguez.