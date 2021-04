Añón: "Hacía dos años que no jugaba 90 minutos, ni me acordaba"

Añón asegura estar tranquilo por su trabajo y la confianza que siempre le ha transmitido el club, aunque no se haya plasmado con hechos como su continuidad. "Termino contrato este año, no sé que pasará. Nadie se ha puesto aún en contacto conmigo. Creo que me encuentro bastante bien. Algunos pueden pensar que el capitán no puede con las botas, pero con mi edad tengo muchos compañeros jugando todos los partidos. Ahora, si llevo dos años sin jugar apenas, te sientes menos protagonista. He sentido mucha impotencia porque me he sentido muy bien y no he tenido la oportunidad de demostrar cosas". Sobre la conexión con Aira en los partidos y la razón de que no llegaran los triunfos señaló que "el mensaje no nos llegaba y en muchas situaciones de partido no sabíamos qué hacer".

En cuanto al cambio de disposición del Marbella con Abraham García, guardando más la defensa y con menos atrevimiento ofensivo, sabe que ahora prima los resultados. "Todos estamos mejor posicionados. Corrimos, competimos, supimos estar a la altura y acabé muy feliz con la victoria del equipo", añadió.

El '10' del Marbella participó en nuestro particular concurso '¿Quién quiere ser marbellero?', donde se reencontró con un ex compañero gracias al comodín de la llamada,