Aira: "Las lesiones son, única y escrupulosamente, puro infortunio"

El entrenador del Marbella FC, José Manuel Aira, subrayó en Onda Cero que la plaga de lesiones que padece el equipo no sigue un patrón definido, sin encontrar una causa derivada de los entrenamientos. "Son única y escrupulosamente puro infortunio", comentó en referencia a la lesiones de larga duración de Cordero y Cissé. "La de Babá fue en un partido y Cordero solo, sin choque", mientras que incidió que las otras lesiones de Blanco, Añón, Marcos Ruiz, Nacho Sánchez y Tresaco son por la tensión competitiva. "Cada partido cae uno, dos o tres jugadores que sufren estas lesiones por una temporada atípica. Los futbolistas son personas y el estrés que pasan por el covid también lo soportan pensando en sus familiares". Aira insistió en Onda Deportiva Marbella con Julio Rodríguez en que "no hay que buscar más allá, cada sesión de trabajo y carga está milimetrada al momento. En cuanto se alerta de alguna circunstancia se retira al futbolista. Aún así, el componente de la competición genera estrés. No pasa solo con nosotros sino con todo el fútbol mundial".