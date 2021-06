SÁBADO 26 DE JUNIO, PRIMER DIA SIN CUBREBOCA AL AIRE LIBRE

La relajación del uso de la mascarilla, sus adeptos y detractores

A partir de mañana 26 de junio se dejarán de ver tantas mascarillas por la calle, pero no se confíen ni se la olviden en casa. Las indicaciones del Ministerio de Sanidad que habrá que cumplir pasan por muchas situaciones en las que se tendrán que seguir utilizando. Es decir, seguirán siendo fundamental para la vida cotidiana y obligatoria siempre en interiores y en exteriores en los que no se pueda cumplir la distancia de seguridad de 1,5 metros de distancia con otras personas. Esta misma semana, la titular de la cartera de Sanidad, Carolina Darias, presentó el Real Decreto Ley de flexibilización de la mascarilla ante las comunidades autónomas. Posteriormente, el documento, que no se sometió a votación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a pesar de algunas discrepancias de presidente de regiones, se aprobó ayer por el Consejo de Ministros extraordinario para que las medidas entrasen en vigor mañana. Esta misma semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció el fin de la mascarilla al aire libre. El máximo dirigente apuntó la celebración del Consejo de Ministros, en el que se propuso que la mascarilla no fuera obligatoria en espacios libres, con lo que volveremos a disfrutar en la calle de una vida sin mascarilla, festejado Pedro Sánchez, insistiendo en que el uso de esta herramienta de protección en exteriores tiene los días contados. Ahora habrá que esperar si llevan razón los detractores o los adeptos a la medida.