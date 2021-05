EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL SECTOR INMOBILIARIO

El precio de venta de viviendas gama media se mantiene mientras baja el de los alquileres

Contra todo pronóstico, el precio de la vivienda media en Marbella no ha experimentado cambio alguno. Aunque con la crisis provocada por la pandemia, a la que el sector inmobiliario no ha escapado, el coste de las casas y pisos no se ha movido. Sin embargo, lo que sí ha encajado una bajada han sido los alquileres. Uno de los motivos principales: la liberalización de los alquileres vacacionales, ante la falta de llegada de turistas y visitantes. Nos da los detalles uno de los propietarios de la inmobiliaria Marbella Express, especialista en el sector, Sergio Rodríguez.