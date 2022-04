PREMIOS 'T DE TRANS'

El doctor Juan Carlos Casado, galardonado por su técnica de 'feminización de la voz'

El Dr. Juan Carlos Casado Morente, codirector del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Marbella y uno de los padres de la única técnica de feminización de la voz que hay en España, ha recibido el premio 'T de Trans' otorgado por el Ayuntamiento marbellí. "Estoy muy agradecido al Ayuntamiento de Marbella por este premio que considero un reconocimiento a todos los años dedicados a mejorar la vida de las personas transgénero. Además, es una gran oportunidad para dar visibilidad a este colectivo tan desconocido y desgraciadamente, a veces, tan denostado", ha asegurado el doctor. Casado ha señalado que este premio es también "para todo el equipo de profesionales que me acompañan: logopeda, personal administrativo, anestesista y compañeros del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Marbella". "Siempre que he tenido oportunidad lo subrayo: esta es la intervención que más satisfacción me ha reportado como cirujano". Desde el hospital han indicado que esta cirugía pionera "ha dado respuesta en los últimos años a las necesidades de cientos de pacientes transexuales o transgénero". Los premios T de Trans se entregan cada año con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans que se conmemora cada 31 de marzo. En 'Más de Uno Marbella' hemos hablado con el doctor Juan Carlos Casado sobre este galardón que ha recibido por su gran trabajo. Puedes escuchar la entrevista aquí, en el audio adjunto.