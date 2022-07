Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Viveros, Covid y autónomos

Marbella tiene 1.241 autónomos más ahora que a mitad de 2019, o sea, antes de la pandemia. Marbella tiene un vivero de emprendedores a pleno rendimiento, uno que empieza a tener vida, otro que se está habilitando, un cuarto hecho desde hace muchos años pero pendiente de optimizarse, y el que completaría la manita; el más importante, pendiente de que la ciudad tenga su nuevo PGOU, aunque ya no se llama así con la LISTA como les hemos contado. No hay manera de demostrar la relación causa-efecto, pero bien cabe aquí eso de que dos noticias se entienden mejor juntas que separadas. Dirán ustedes quizá que muchos marbellíes se vieron obligados a reinventarse por la pandemia. Sí, completamente. Pero, puestos a certezas empíricas, esto tampoco se puede probar a ciencia cierta. No parece tan difícil.