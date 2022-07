Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La Venus estrena nueva ubicación ¿a la espera de los espigones?

Medio siglo cumple este año la icónica estatua de La Venus. Y para celebrar tan importante cumpleaños, nada mejor que volver al agua. O más o menos. Porque no puede colocarse donde estuvo originalmente. ¿Por qué? Sencillo: no existe. Ese espigón estaba dispuesto de tal manera que producía un efecto óptico y parecía que la chica protagonista de escultura hacía de verdad esquí acuático sobre las aguas, desapareció junto con el resto allá por 1991. ¿Dónde se ha puesto entonces? Pues en el lugar más parecido y cercano al primigenio; o sea, en el espigón también junto al puerto deportivo pero justo al otro lado. Aprovechó, porque la pintaban calva, la alcaldesa para aludir al culebrón, de momento, del verano; a ver si en un futuro puede volver a estar, ya no en el mismo sitio que ocupó de 1972 a 1991, pero sí simulando otra vez que flote sobre el mar, aprovechando que los diques proyectados para el centro de Marbella son semisumergidos. No parece tan difícil.