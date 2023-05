Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Uno de los mejores buenos datos

Otro buen dato. Ya son varios en las últimas semanas. Y éste es quizá de los más importantes. Porque es sobre el trabajo, el que muchos marbellíes han encontrado en abril. La venta de casas, la ocupación hotelera -spoiler, que se dice ahora: en el puente de mayo ha sido mejor todavía que en Semana Santa-, Incosol, La Fonda y ahora, el paro. 15 años hay que mirar hacia atrás -queda lejos- para encontrar un panorama así. Excelente podríamos decir. Aunque ciertamente excelente sería que no hubiera un solo vecino sin trabajo. Obviedades y utopías aparte, los números de los contratos registrados en concreto constituyen una nueva muestra de que hay que interpretarlos, ponerlos en contexto para describir la realidad. Han bajado respecto a hace un año. “Malo” dirían o se podría pensar. Pues no. Si cada vez se firman más contratos fijos, cada vez habrá menos gente que los pueda firmar. No parece tan difícil.