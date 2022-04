Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Un suspenso para la Junta

Era casi una obligación tratar el asunto. En quince días se han inaugurado primero el 061 y después, por fin, el nuevo centro de salud de San Pedro. Así que, como quiera que el espacio de las ambulancias, recuerden, también está en la localidad sampedreña, pues había que preguntar por la otra gran dotación pendiente; de las que competen a la Junta de Andalucía: el instituto de Secundaria. Era obligada la cuestión porque además, ¡qué sorpresa!, entiendan la ironía, va con doble retraso. A la demora habitual de cada obra pública, se ha añadido todo lo que ha ocurrido en los últimos meses a nivel mundial y nacional. Resultado: como es evidente, los alumnos no empezaron a dar clase en el centro en enero pasado como era lo previsto. Siguen haciéndolo en los espacios habilitados de manera temporal en el María Teresa León. Lo harán ya en septiembre. Nueve meses más, de momento y crucemos los dedos. De no estar para entonces, el suspenso será de los gordos. Un 0, vamos. No parece tan difícil.