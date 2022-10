Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Seguro, porque no es lo mismo

A falta de que haya alguna sorpresa más y algún balance sobre el verano se cuele de nuevo en ella, la actualidad de aquí a final de año tiene pinta de que estará protagonizada por el Presupuesto Municipal. Porque es importante de por sí para el Ayuntamiento y la ciudad. Porque 2023 es año de elecciones. Y porque siempre está la intriga de si estará o no antes de que empiece el año. Y eso precisamente es casi lo único seguro; el documento estará listo antes del 1 de enero de 2023. Y dirán ustedes: “El otro año también lo dijeron”. Correcto. “Y no cumplieron su compromiso”. Correcto también. Pero hay una diferencia: no hay 45 millones de euros de sentencias judiciales que encajar, a última hora, en el documento. Además, la recaudación estaba marcada todavía por el COVID-19. Ahora, ni una cosa ni la otra. No parece tan difícil.